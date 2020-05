OM : Rothen applaudit par les Marseillais, on aura tout vu

Dans : OM.

L'interview de Jacques-Henri Eyraud sur RMC a fait du bruit, et pas que pour les réponses du président de l'OM sur la crise actuelle.

Chez les consultants du football français, les supporters font en général rapidement leur choix. En fonction des interventions bien évidemment, mais aussi forcément du passé en tant que joueur ou entraineur, et donc du fameux « club de coeur ». Jérôme Rothen est souvent rangé dans la case des « pro-PSG », en raison de son amour pour son ancien club, ce dont il ne se cache pas. Ses sorties sur l’OL ou l’OM génèrent donc régulièrement quelques flots d’insultes sur les réseaux sociaux, peu importe le contenu. Mais ce vendredi, la patte gauche de RMC a réussi un joli coup en réussissant à faire venir Jacques-Henri Eyraud à l’antenne. Le président de l’OM est dans la tempête actuellement avec le départ d’Andoni Zubizarreta annoncé ce jeudi soir, et les craintes très vives des fans de l’OM de voir André Villas-Boas l’imiter dans les prochaines heures.

Résultat, le dirigeant marseillais a pris la parole dans l’émission « Rothen régale », et a été mis sur le grill par l’ancien joueur, qui lui a clairement reproché sa mauvaise gestion des investissements de Frank McCourt, et sa perspective peu réjouissante de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine avec une équipe très amoindrie. Un comportement qui a ravi les sympathisants de l’OM sur les réseaux sociaux, tout heureux de voir que pour une fois, un supporter du PSG allait dans leur sens et n’enchainait pas les courbettes face à un haut responsable. Jérôme Rothen est clairement remonté dans l’estime des fans phocéens ce vendredi soir, et c’est à souligner.

Jérôme Rothen est très bon #Eyraud #OM — Mathieu Grégoire (@Serguei) 15 mai 2020

HAHAHAHA. Putain Rothen est énorme « Bravo JHE vous avez bcp d’argent. Bravo. Bon Rudi Garcia a fait n’importe quoi avec mais bravo » #TeamOM — Damien Dupont (@Dupont_Damien) 15 mai 2020

Rothen il connait plus le club que Eyraud... — OM_Fada (@OM_Fadaaaaaa) 15 mai 2020

Je déteste Rothen mais clairement il met eyraud dans la sauce — StefⓂ️ (@hemengo1364) 15 mai 2020

Rothen : « vous êtes arrivez y’a pas longtemps dans le football , vous commencez a le comprendre un petit peu » 😂 vazy pour une fois on est de ton côté rentre lui dedans insulte le même #TeamOM — JoRdAn ⚪️Ⓜ️⭐️ (@JoMassilia13) 15 mai 2020