OM : Rongier toujours pas titulaire, ça lui fait drôle

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté au lendemain de la fin du marché des transferts, Valentin Rongier a fait l’objet d’un énorme forcing de la part de l’Olympique de Marseille pour signer contre 13 ME.

Trois semaines plus tard, les supporters restent forcément sur leur faim. La trêve internationale est passée par là, et le joueur n’a pas débuté contre Monaco dimanche dernier. Et vu que le milieu de terrain phocéen a régné en maitre sur cette rencontre, l’ancien capitaine du FC Nantes va devoir prendre son mal en patience. Selon La Provence, Valentin Rongier sera de nouveau remplaçant ce samedi face à Montpellier. Il ne devrait donc pas découvrir le Vélodrome dans le onze de départ, puisqu’André Villas-Boas a l’intention de renouveler sa confiance au trio Strootman-Lopez-Sanson.

Il faudra donc que Rongier s’arme de patience, même si la faible profondeur de banc à ce poste devrait lui permettre de rapidement avoir du temps de jeu. Une situation inhabituelle en tout cas pour l’ex-nantais, qui tenait une moyenne de 37 matchs officiels par saison avec les Canaris sur ces trois dernières années. Mais l’arrivée dans un club plus ambitieux génère forcément ce type d’aléas liés à la concurrence.