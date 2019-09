OM : Rongier joker de Marseille, Kita fixe ses conditions !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

S’il y a bien un dossier qui a animé le dernier jour du mercato en France, c’est celui liant l’Olympique de Marseille au FC Nantes concernant Valentin Rongier. Dans la cité phocéenne depuis plusieurs heures, le capitaine des Canaris n’a pas repris la direction de Nantes. Et pour cause, il espère toujours être officiellement transféré à Marseille, malgré la fermeture du mercato. Car l’OM, comme tous les autres clubs de L1, peut encore s’offrir un « joker » à condition que celui-ci joue en France. Le dossier Valentin Rongier n’est donc pas totalement refermé…

Et selon Olivier Tallaron, journaliste pour Canal Plus, il n’est pas impossible que l’Olympique de Marseille retente sa chance dans les prochaines heures. Plus que jamais, c’est néanmoins Waldemar Kita qui se trouve en position de force. Et selon l’homme de terrain de la chaîne cryptée, le président nantais souhaite maintenant « une indemnité de transfert plus élevée et des conditions plus avantageuses ». Pas certain que Jacques-Henri Eyraud accepte, lui qui n’était déjà pas d’accord avec les conditions fixées lundi soir par la famille Kita concernant les pourcentages à la revente.