OM : Rongier déçoit à Marseille, il exige mieux et vite

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire face à Rennes il y a une semaine puis sur la pelouse d’Amiens vendredi, Valentin Rongier n’a pas encore crevé l’écran sous le maillot de l’Olympique de Marseille. S’il n’a pas été catastrophique, l’ancien capitaine du FC Nantes n’est pas parvenu à retrouver son niveau qui a fait de lui un joueur très convoité à travers l’Europe durant le dernier mercato. Spécialiste de ce poste de milieu de terrain, Emmanuel Petit attend clairement plus d’un Valentin Rongier certainement amené à chiper l’une des places du milieu de terrain à Strootman, Sanson ou Lopez.

« Rongier, je ne comprends pas quel est son rôle à l’heure actuel au sein de cet effectif quand il est sur le terrain. Je vais être indulgent avec lui car il vient d’arriver à l’OM, il lui faut un temps d’adaptation, on le sait. Simplement, il a une technique au-dessus de la moyenne, et sur ce que j’ai vu vendredi soir, j’ai trouvé qu’il était dans le confort, et qu’à chaque fois qu’il prenait un risque il se trompait souvent dans son choix, ou dans sa technique. J’attends de voir beaucoup mieux de la part de Rongier à l‘Olympique de Marseille » a commenté le champion du monde 1998, persuadé que Valentin Rongier peut mieux faire. Et au vu de la spirale négative de l’OM, cela va devenir urgent de s’améliorer.