OM : Rongier à Marseille, un coup de théâtre encore possible !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Lundi soir, les supporters de l’Olympique de Marseille ont attendu avec fébrilité la signature de Valentin Rongier en provenance du FC Nantes. En vain, le capitaine des Canaris n’ayant pas fait l’objet d’un accord entre Jacques-Henri Eyraud et Waldemar Kita. Ainsi, dans la nuit, plusieurs médias annonçaient que le joueur était déjà sur la route du retour pour Nantes, où il était attendu à l’entraînement ce mardi. Mais à en croire les informations de 20 Minutes, Valentin Rongier se trouve actuellement toujours à Marseille… où il espère toujours que son dossier va se décanter.

Et pour cause, le journaliste David Phelippeau l’affirme : la signature de Valentin Rongier à Marseille est toujours d’actualité. Tout du moins, les deux clubs semblent désormais envisager la possibilité de voir le joueur s’engager dans la cité phocéenne sous la forme d’un joker, une formule quasiment exclue lundi soir. Pour rappel, chaque club de L1 peut encore faire signer un joueur en dehors du mercato, même sans blessure, à condition que celui-ci évolue déjà dans le championnat de France. Valentin Rongier coche toutes les cases. Reste maintenant à voir si JHE et Waldemar Kita pourront trouver un accord alors que leurs positions étaient très éloignées lundi soir concernant les pourcentages à la revente du joueur.