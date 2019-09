OM : Rongier à Marseille, il craint une erreur XXL !

Dans : OM, Mercato, FC Nantes, Ligue 1.

Du côté de l'Olympique de Marseille, on bataille dur afin d'obtenir la signature de Valentin Rongier d'ici la fin du mercato estival ce lundi à minuit. Décidé à quitter son club de toujours, le milieu de terrain a déjà un accord avec l'OM, mais faut il encore que les deux clubs s'entendent, Jacques-Henri Eyraud devant trouver les moyens financiers nécessaires pour réaliser cette transaction. Pour Jonatan MacHardy, dans cette probable opération, il risque de n'y avoir que des perdants.

Et le consultant d'expliquer son pessimisme. « Je trouve plus excusable ce que fait Neymar avec Paris, car le PSG, ce n’est rien pour Neymar. Alors que Rongier, c’est un enfant du club. Ça me dérange foncièrement qu'il parte de Nantes comme cela. L’histoire se termine mal. Dans le jeu, Rongier a manqué à Nantes contre Montpellier. Au milieu, il apportait une belle fluidité. Et je reste un peu sceptique sur son arrivée à Marseille, car je pense que l’OM n’a pas besoin de lui. Lopez et Sanson peuvent faire le taff. Mais là, c’est dommage. Ce que Gourcuff met en place, c’est intéressant, et Rongier, c’est totalement le genre de joueurs qui s’adapte à cette philosophie de jeu », fait remarquer Jonatan MacHardy, qui estime que Valentin Rongier avait tout à gagner à rester au FC Nantes et que l'OM n'a pas réellement besoin d'un joueur de ce profil.