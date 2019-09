OM : Rongier a choisi Marseille, le club n°1

Dans : OM, Ligue 1.

Après une fin de mercato assez étonnante, pour ne pas dire plus, Valentin Rongier a finalement signé à l'Olympique de Marseille. Et le milieu de terrain, qui portera le numéro 21 à l'OM, a avoué ce mercredi en conférence de presse qu'il se souviendra avec le sourire de ces derniers jours. Et lorsqu'il a été interrogé sur son choix de quitter le FC Nantes, son club de toujours, Valentin Rongier explique que même s'il a eu des contacts avec plusieurs clubs, l'Olympique de Marseille n'a pas eu de mal à faire la différence.

Car pour le milieu de terrain, l'OM s'impose comme une évidence pour un joueur français. « L’OM tout le monde connait, même à l’étranger. C’est un club qui a une histoire, le seul club à avoir remporté la C1 et le plus grand nombre de titres. Je sais ce que ça implique de signer à l’OM. Mais je pense avoir le caractère pour franchir ce cap. J’espère le démontrer sur le terrain. Je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Cet été, j’avais d’autres clubs qui me suivaient, j’avais mon petit cahier et j’ai fait le pour et contre pour chaque club. J’ai choisi l’OM pour l’histoire et le fait que je puisse passer un palier ici », a reconnu Valentin Rongier, qui va désormais découvrir ce qu'est la pression marseillaise.