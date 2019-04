OM : RMC et Bouhafsi accusés d'avoir censuré un édito anti-Eyraud

Dans : OM, Ligue 1.

Qu'est-il advenu de la vidéo mise en ligne par RMC lundi dernier dans laquelle Jonatan Machardy s'attaquait au fameux Champions Project de Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt et réclamait des têtes ? Car c'est une certitude, la vidéo qui reprenait la totalité de la chronique du consultant a été purement et simplement supprimée du site internet du média. Ce samedi, Romain Molina, journaliste et auteur de très sérieux ouvrages sur le football, s'est fait accusateur en pointant du doigt celui qui, selon lui, est derrière cette opération qu'il qualifie de censure.

Et il n'a pas fait dans la dentelle en visant l'un des journalistes vedettes de RMC. « Comment un journaliste, en l'occurrence M. Bouhafsi, a-t-il demandé et obtenu la suppression d'un édito autour de l'OM réclamant la démission de Jacques-Henri Eyraud? La video a été supprimée des RS peu après sa diffusion, et meme du site officiel de RMC (...) Au nom de quoi un journaliste peut-il se permettre ce genre de censure, en plus d'une émission qui n'est pas la sienne ? L'After, et je peux en témoigner personnellement, assure une vraie liberté de ton quand vous êtes invites. Et ce comportement rejaillit sur tout le monde (...) Plusieurs questions. Pourquoi avoir demandé la suppression de cet éditorial ? Les gens n'ont plus le droit de s'exprimer sur M. Eyraud. Pourquoi les responsables de RMC ne disent rien ? C'est grave quand même. Et si en disant cela, je ne serai pas invité pour la sortie de mon prochain livre, je comprendrais et ce n'est pas grave. Je remercie Gilbert, Daniel and co pour leur invitation pour la Mano Negra (...) Tout se sait un jour, et un jour ce sera le moment de rendre des comptes. Quand tu acceptes que les clubs/agents choisissent leurs questions, quand tu vas voir des joueurs/familles/agents en te qualifiant de plus grand influencer du foot français et que ça les aidera pour l'EDF. Je n'ai rien contre lui personnellement. Bonne chance et bonne continuation dans sa future carrière d'influencer et agent (la bise a Florian évidemment). Le sujet est clos pour moi », a balancé Romain Molina. Pour l'instant, aucune réaction n'est venue de RMC et de Mohamed Bouhafsi.