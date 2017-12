OM : Riolo sort les calculettes pour dénoncer l'arnaque Payet

Dans : OM, Ligue 1.

Transféré pour 30ME l’hiver dernier en provenance de West Ham après un Euro 2016 réussi, Dimitri Payet ne parvient pas à retrouver son niveau à l’Olympique de Marseille.

Plutôt bon contre Metz en début de semaine, le capitaine phocéen a livré une bien triste prestation sur la pelouse de Montpellier dimanche soir. Un problème récurrent pour l’OM, qui ne peut pas se contenter de ce genre de prestations de la part d'un joueur censé être le leader de l’attaque. Selon Daniel Riolo, l’aventure de Dimitri Payet tourne au vinaigre et cela ne va pas faire du bien aux finances olympiennes.

« Si j’avais fait payer un euro à tous ceux qui m’ont insulté quand j’ai parlé de Payet quand il est revenu en décembre 2016, je serais riche.. Tout le monde peut parler de football mais tout le monde ne comprend pas le football. Ce que je disais, c’est que le problème, ce n’était pas de prendre Payet. Par exemple, s’il avait été libre ou peu cher, prends-le Payet, bien-sûr ! Mais ce que le transfert et le contrat de Payet représentent, cela handicap l’OM et cela handicapera l’OM économiquement et dans ses prochains recrutements. Ce n’est pas le joueur que j’attaque, mais c’est le choix de Marseille l’hiver dernier de le prendre si cher » a lancé le journaliste de RMC après la piètre prestation du joueur face au MHSC. Reste que s’il retrouve (enfin) son niveau, l’équipe de Rudi Garcia pourrait aspirer à mieux que la 4e place. Mais est-ce qu’il le retrouvera un jour ? Les supporters phocéens l’espèrent…