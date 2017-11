OM : Riolo se demande où en serait l'OM sans son duo magique

Dans : OM, Ligue 1.

Malgré la courte victoire face à Guingamp (1-0), l’Olympique de Marseille a nettement dominé l’équipe bretonne dimanche après-midi au Stade Vélodrome.

Un match globalement abouti notamment grâce à la prestation des deux hommes forts de ce début de saison de l’OM : Florian Thauvin et Luiz Gustavo. Sur son blog, Daniel Riolo a confirmé que l’international français et l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich étaient indispensables au bon état de marche de cet OM plus que jamais 4e de Ligue 1.

« C’est encore une fois le discret Thauvin qui ressort de l’équipe. Avec évidemment et comme d’habitude, Gustavo. L’OM est 4e, avec 5 points d’avance sur Nantes. Voilà, notre championnat s’affiche avec ses locomotives devant. Paris, OL, ASM et OM. Quatre équipes bien au-dessus des autres » a-t-il lancé avant de se demander comment Marseille n’a pas pu disposer plus largement de Guingamp. « Je n’irai pas jusqu’à dire que l’OM a souffert, loin de là. Marseille a surtout eu un problème dans la concrétisation des actions. Alors pourquoi terminer en panique, tout près de prendre un but idiot, de concéder un nul sur un vieux coup-franc pourri ? Ça aurait été un hold-up tant Guingamp a été dominé ». Au final, ce succès suffit au bonheur de Rudi Garcia, qui a vu en une semaine son équipe basculer en ballotage ultra-favorable en Ligue Europa et creuser l’écart sur Nantes en Ligue 1.