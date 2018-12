OM : Riolo s’est fait arnaquer par un joueur et l'avoue

Dans : OM, Ligue 1.

Automne maudit pour l’Olympique de Marseille, qui n’a gagné que deux de ses neuf derniers matchs.

L’Europe est déjà à oublier pour cette saison, et la présence dans la prochaine Ligue des Champions risque d’être compromise si cela continue. Après la défaite à Nantes (3-2), les coupables sont encore nombreux, mais c’est l’échec clair dans le recrutement qui est une nouvelle fois mise en avant. La plupart des recrues sont sur le banc de touche, et Kevin Strootman, qui devait être le régulateur du milieu de terrain avec Luiz Gustavo, n’avance clairement plus. Même Daniel Riolo, qui misait beaucoup sur le Néerlandais pour apporter sa science du jeu, n’en revient pas des prestations toutes décevantes de l’ancien de la Roma.

« Je suis tombé les deux pieds dedans. Je l’ai beaucoup suivi. La saison dernière, quand il est revenu de blessure, les gens sur place étaient contents. Et de mon côté, je me suis laissé leurrer par les matchs de Ligue des Champions où, notamment contre le FC Barcelone, il avait été très très bon. Cela lui avait permis de hausser son niveau de jeu ponctuellement. Au final, si la Roma l’a laissé partir de cette façon, vu comment cela s’est passé avec Garcia, on peut voir le problème. Garcia n’a pas pu avoir Balotelli, qu’il voulait, et a mis la pression sur ses dirigeants en disant ‘maintenant, je veux Strootman’. Ils lui donné le plus gros salaire du club et c’est en train de foutre la m… dans le vestiaire. Je l’avoue, j’ai cru que Strootman pouvait y arriver et il ne peut pas car il est cramé », a avoué le consultant de RMC, qui fait référence aux deux blessures au genou que le milieu de terrain n’a finalement jamais totalement digéré. Si cela devait se confirmer sur la durée, l'OM aurait en effet effectué l'une des pires affaires de son histoire sur le marché des transferts.