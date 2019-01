OM : Riolo fait une terrible comparaison pour Eyraud et Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

L'élimination de l'Olympique de Marseille dimanche face à Andrézieux a directement remis le club phocéen en mode crise. La trêve des confiseurs n'aura pas ramené la sérénité à l'OM, mais désormais Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia sont au premier plan et doivent assumer les résultats désastreux de Marseille depuis quelques semaines. Pour Daniel Riolo, l'heure est venue pour le président de l'OM d'assumer son attitude et ses mauvais choix. Et le journaliste de se lancer dans une comparaison qui est évidemment piquante.

Dans son style, Daniel Riolo y est allé de bon coeur. « Là, la situation est grave. On a vu Jacques-Henry Eyraud piquer sa petite crise de nerfs, mais je pense que ça fait un petit moment que lui-même devrait se remettre en question. Lui qui pensait faire mieux que ses prédécesseurs, sans connaître le foot et qui fait preuve d’une prétention à peine feinte sur ses capacités à faire mieux, c’est quand même un peu compliqué. Finalement je suis moyennement étonné de la tournure que ça prend et notamment de son choix, que j’ai critiqué 1.000 fois de trop vite prolonger Rudi Garcia sur lequel j’ai émis des doutes dès sa signature à l’OM (...) Eyraud et Garcia c’est le type qui passe une nuit avec une nana et le lendemain lui donne la Carte Bleue pour aller faire du shopping. Il a passé un bon moment avec lui la saison passée et il lui donne la CB. Et le pire c'est qu'on ne sait même pas si l’OM a les moyens de licencier Rudi Garcia », a lancé le journaliste de RMC, pas tendre avec JHE et son coach.