OM : Riolo dévoile les deux joueurs déjà indispensables à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Comme face à Amiens, Rudi Garcia avait décidé de faire confiance à Zambo-Anguissa pour soutenir Luiz Gustavo contre Toulouse au Stade Vélodrome (2-0).

Doté d’une puissance physique largement au-dessus de la moyenne, l’international camerounais a livré une prestation de haute volée face aux hommes de Pascal Dupraz. Juste dans les transitions et plutôt à l’aise techniquement, il forme une belle doublette avec Luiz Gustavo au milieu. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo parle déjà d’un duo indispensable à l’équilibre de l’équipe phocéenne.

« Cette défense et cet OM ont obligatoirement besoin d’un milieu de terrain méga costaud. La dimension athlétique du milieu sera essentielle sinon Marseille sera en danger. Donc mine de rien, je crois que Zambo-Anguissa va devenir un joueur essentiel pour Rudi Garcia car je pense qu’il n’y en a pas d’autres dans son profil. Luiz Gustavo ? Il fait tout. C’est le régulateur, sans lui, l’équipe n’a plus du tout la même tête. Zambo, c’est limité mais il va faire le taff et l’OM a besoin d’un mec comme ça » a-t-il confié. Pour rappel, le jeune Boubacar Kamara avait livré un match intéressant dans le même style que le Camerounais en Europa League face à Konyaspor la semaine dernière. Rudi Garcia a donc des solutions et des cordes à son arc pour équilibrer avec efficacité son milieu de terrain.