OM : Riolo défonce la L1, heureusement que Marseille est là

Dans : OM, Ligue 1.

Après une première mi-temps très compliquée, l’Olympique de Marseille a bien réagi en seconde période pour arracher le match nul face au Stade Rennais (1-1). Assurément, les hommes d’André Villas-Boas ont pris tous les risques pour l’emporter durant le deuxième acte, au risque d’être désorganisés et de concéder un second but. Une posture offensive que Daniel Riolo, exaspéré par les équipes défensives de la Ligue 1, a visiblement apprécié comme il l’a indiqué sur RMC en égratignant au passage le Stade Rennais.

« La mise en place tactique, moi ça commence à me gaver. Je préfère le désordre de l’OM en deuxième mi-temps, avec les bonnes intentions et le resserrage de boulons à la mi-temps. Dans cet Olympique de Marseille, il y avait du jeu, du caractère en seconde période. J’ai vu un très bon match, je me suis amusé devant ce match. Moi, la mise en place tactique verrouillée de Rennes, ça me casse les bonbons, je n’en peux plus. Ce qui compte, c’est le pressing, le caractère. 80 % des équipes de L1 sont en place tactiquement, mais on s’ennuie ! Si Marseille ne fait pas la deuxième période qu’ils font et qu’ils ont une tactique comme Rennes, on se serait emmerdé. Je préfère le déséquilibre de l’OM » a commenté le journaliste de l’After Foot, globalement confiant pour l’avenir de Marseille.