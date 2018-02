OM : Riolo conseille à Payet de fermer sa bouche la prochaine fois

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

A la veille du premier des deux PSG-OM, Dimitri Payet s'était un peu lâché en conférence de presse, voulant mettre en exergue le fait que selon lui l'Olympique de Marseille était le plus grand club de France et que le club phocéen était une vraie équipe, ce qui faisait sa force, par rapport au Paris SG, seulement composé de joueurs réunis sous un même maillot. Alors forcément, après la défaite de l'OM au Parc des Princes, Daniel Riolo estime que plutôt de faire le malin face à la presse, Dimitri Payet aurait été plus inspiré de se faire faire remarquer sur la pelouse face au PSG.

« Oui c’est une erreur d’avoir parlé comme ça. Tu provoques un adversaire plus fort, c’est inutile. Tu pouvais faire le même match sans ajouter ça, a lancé, via Twitter, Daniel Riolo, qui estime que ce Paris SG était trop fort pour l’OM. Comme a dit Diarra, pas grand chose à signaler en fait. Si Le PSG veut, le match n’existe pas. L’OM a essayé d’opposer un combat, pkoi pas. L’OM s’est battu en équipe mais n’a pas joué... ils n’ont pas baissé la tête c’est bien, mais l’écart est trop important. » On verra cela mercredi en Coupe de France.