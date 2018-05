OM : Riolo annonce l'énorme erreur qu'il ne faudra pas commettre au mercato

Dans : OM, Mercato.

Après avoir coulé ce mercredi en finale de l’Europa League face à l’Atlético Madrid, l’OM va devoir très rapidement se concentrer pour la dernière journée de Ligue 1, qui correspond aussi à l'ultime espoir d’aller chercher une place en Ligue des Champions. Mais avant cela, Daniel Riolo effectue un premier bilan de cette campagne européenne marseillaise qui a marqué les esprits. Et c’est bien ce qui inquiète le polémiste de RMC, puisque cette arrivée en finale laisser penser que l’OM peut se mettre au niveau des meilleurs en Europe avec cet effectif. Une chose impensable pour Daniel Riolo.

« Il ne faut pas se tromper sur le vrai niveau de l’OM. Dans l’euphorie et dans l’enthousiasme récent, tout le monde s’est trompé, le niveau de l’OM a étémonté haut. Les joueurs, les dirigeants, les médias l’ont provoqué, mais c’était normal, il fallait prolonger l’euphorie avant la finale. Il faut voir le parcours et le niveau technique des joueurs. Il faut faire une analyse juste pour pouvoir travailler sur cette base. Il y a plein de postes à renforcer. Tu as joué toute une saison sans avant-centre, ils ont du mérite, ils peuvent peut-être aller en Ligue des Champions si cela tourne bien samedi soir. Mais il ne faut pas se tromper, et se dire « ouais on a été finaliste de l’Europe League, c’est super », car sinon, les dirigeants ne vont pas renforcer l’équipe cet été », a prévenu le journaliste de l’After, persuadé que l’OM tomberait de haut s’il n’effectuait pas de nouveaux gros efforts pour améliorer l’équipe cet été. A voir si c’est aussi le point de vue des dirigeants et du président Jacques-Henri Eyraud.