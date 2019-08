OM : Riolo a trois gros doutes sur ce nouveau Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dimanche face à Naples, c’est un Olympique de Marseille privé de quatre titulaires (Lopez, Thauvin, Gustavo, Benedetto) qui s’est incliné d’une courte tête à l’Orange Vélodrome, 1-0. La prestation des hommes de Villas-Boas a laissé entrevoir une lueur d’espoir pour la saison à venir même si du côté des consultants, on se pose toujours beaucoup de questions sur l’avenir du club provençal. Pour Daniel Riolo, il existe notamment trois points d’interrogations majeurs : la position de Dimitri Payet, amené à évoluer sur un côté cette saison, l’avenir de Kevin Strootman et bien évidemment la venue de Dario Benedetto, un attaquant confirmé en Amérique du Sud mais qui découvre l’Europe et qui doit se relancer après une saison moins aboutie en 2018-2019.

Quid de Payet, Strootman et Benedetto?

« Villas-Boas a le droit d’essayer des choses, comme de jouer avec un faux numéro neuf comme Payet contre Naples car il s’attendait à subir. Je ne sais pas ce qui a motivé ce choix mais à priori, si tu prends Benedetto c’est pour le faire jouer avant-centre, donc Payet va se décaler sur un côté. Pour moi, c’est un premier point d’interrogation. Thauvin va rentrer dans cette équipe, ça va apporter quelque chose de positif. Quid de Strootman, va-t-il réussir à le relancer, va-t-il être associé à Luiz Gustavo ? Benedetto aussi c’est une inconnue, un point d’interrogation. Marseille est dans le flou. La seule chose qui est certaine c’est que l’état d’esprit est là, les mecs sont motivés » a lancé le chroniqueur de RMC, encore dans le flou au sujet d’un OM difficile à jauger pour le moment.