OM : Révolution totale chez les joueurs, Eyraud a tout prévu !

Dans : OM, Ligue 1.

Après une saison extrêmement décevante, puisque rien n’a fonctionné dans toutes les compétitions, Jacques-Henri Eyraud se prépare à tout changer.

L’entraineur, les joueurs cadres, la méthode, l’organigramme et la stratégie peuvent évoluer cet été, comme le président de l’Olympique de Marseille l’assume totalement dans un entretien à France Football. « On sait qu’il va falloir prendre une autre direction, tabler davantage sur des jeunes, ce qui a déjà été amorcé avec Caleta-Car, Radonjic ou le temps de jeu accordé à Kamara et Lopez. On a toujours prévu de tendre progressivement vers cela pour pérenniser économiquement le projet », a livré le dirigeant olympien, persuadé que, malgré les échecs pointés du doigt des cadres vieillissants, l’OM a déjà préparé cette transition.

« Nous faisons un travail de fond considérable depuis presque trois ans sur la formation et nous commençons à en voir des résultats. Maintenant, nous savons aussi qu’à Marseille nous devons miser sur des joueurs de caractère qui ont envie de se battre pour le club. Ce sera dans le cahier des charges du recrutement », a souligné Jacques-Henri Eyraud qui sait bien qu’il ne peut pas tout à coup donner le pouvoir aux jeunes du club, sous peine de voir ces derniers se brûler les ailes et étouffer sous la pression. D’autant plus que cet été, vendre les cadres ne sera pas une mince affaire sur le plan financier.