OM : Révélation du Mondial 2018, ce Marseillais a la cote

Dans : OM, Mondial 2018.

Simples remplaçants en équipe de France, Steve Mandanda, Adil Rami et Florian Thauvin n’ont pas encore eu l’occasion de se montrer pendant le Mondial 2018.

Mais un autre membre de l’Olympique de Marseille, beaucoup moins attendu, s’est illustré grâce à ses performances en Russie. Il s’agit de l’entraîneur Rudi Garcia qui joue les consultants pendant certains matchs diffusés par TF1. Et comme dans son vestiaire, le technicien ne se gêne pas pour dire ce qu’il pense. Le Marseillais ne pratique pas la langue de bois dans ses analyses, et c’est justement ce qui plaît aux téléspectateurs et à son complice à l’antenne Christian Jeanpierre.

« Je suis ravi de voir que ses compétences sont reconnues, s’est réjoui le journaliste contacté par Le Phocéen. Mais ce n'est pas du tout une surprise, car j'avais commenté l'Euro 2016 avec lui, et j'avais vu qu'il avait ce truc-là. Il a l’œil du coach et il est sans filtre, il dit tout ce qu'il pense. Il peut juger une action et se déjuger derrière sans que cela pose problème. Les gens adhèrent car c'est un consultant très agréable à écouter. Il emploie des mots simples, il a une parfaite connaissance des modèles tactiques, et c'est la bonne recette. »

CJP adore la méthode Garcia

« Il ne va pas hésiter à critiquer un coach ou un joueur, mais il peut aussi se déjuger. Il reconnaît qu'il s'est planté et il le dit simplement. Il a ce truc qu'avait Bernard Laporte en rugby, de commenter simplement et d'avoir l’œil, a décrit CJP, pas choqué de voir Garcia critiquer le réalisateur en direct. Il est comme ça ! Mais c'est toujours de manière amicale. Quand il pense quelque chose, il le dit. Et quand une image ne lui plaît pas, il la commente. » Autant dire que les séances vidéo doivent être musclées à la Commanderie...