OM : Rennes chipe cette belle idée de l'OM au mercato

Lors du prochain mercato, l’OM devrait poursuivre sa politique de recrutement de joueurs expérimentés.

Mais maintenant qu’une belle ossature est en place, le club phocéen va également pouvoir tenter des coups avec des jeunes joueurs prometteurs. C’est notamment ce qu’aimeraient faire Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta dans le dossier Samuel Grandsir. Mais plus l’on s’approche du mercato, plus la concurrence débarque en force dans ce dossier estimé à environ 5ME sur le marché des transferts.

Après l’AS Monaco, c’est au tour du Stade Rennais d’avancer ses pions auprès de l’ESTAC pour recruter Samuel Grandsir, selon le 10 Sport. « Une offre orale aurait même été transmise » à Troyes pour « montrer un vif intérêt » et déclencher les premières manœuvres d’un éventuel transfert de Samuel Grandsir en Bretagne. De son côté, Monaco se contente pour l’instant de surveiller le dossier de loin. Mais les dirigeants du club de la Principauté n’ont pas encore bougé. Comme l’OM, ils attendent de savoir quel sera leur classement final à l’issue de cette saison très indécise de Ligue 1…