OM : René Malleville met la grosse pression pour la compo face au PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

En cette deuxième partie de saison, l’Olympique de Marseille s’est enfin décidé à accélérer pour essayer de sauver les meubles.

Après un automne catastrophique, les Phocéens se sont appuyés sur une équipe privée de la plupart de ses cadres pour enchainer les résultats positifs. Résultat, le podium est à nouveau en ligne de mire, même si cela pourrait devoir passer par un ou des points pris au Parc des Princes ce dimanche. Et pour ce choc toujours très attendu, interdiction de changer les plans et de remettre les gros salaires dans le onze de départ, prévient René Malleville, qui sait que Rudi Garcia pourrait être tenté de mettre un peu d’expérience sur le terrain pour tenir la baraque.

« Les jeunes ont pris le pouvoir depuis six matchs. Caleta-Car, Kamara, Ocampos, Lopez, Sanson, Thauvin… On a pris seize points sur dix-huit avec eux. Je n’ai pas une raison objective pour changer cette équipe. Il faut être prêt contre Paris à faire rentrer les cadres si on voit que l’on est trop débordé, mais par respect pour ses joueurs qui depuis six matchs nous montrent du foot, je pense qu’il faut faire débuter la même équipe. Tout en sachant que des mecs comme Luiz Gustavo vont manquer par rapport à leur habitude de ces gros matchs. Payet aussi, même si lui il va vraiment falloir qu’il nous démontre beaucoup plus que ce qu’il a démontré depuis le début de la saison », a prévenu le supporter historique de l’OM sur La Provence. Un conseil qui devrait être suivi par l’entraineur marseillais, qui sait qu’il risquerait de prendre cher s’il remettait les cadres et que son équipe retrouvait le chemin de la défaite dans le même temps.