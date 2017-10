OM : Remplaçant, Sertic avoue qu’il ne mérite pas de jouer

Dans : OM, Ligue 1.

Seulement apparu à quatre reprises cette saison en Ligue 1, Gregory Sertic doit se contenter d’un second rôle à l’Olympique de Marseille.

Pour l’ancien cadre des Girondins de Bordeaux, cette situation est forcément difficile à supporter. « Oui ça me pèse car je suis un compétiteur, a confié le milieu ou défenseur central. Mais je suis remplaçant et j'essaie d'apporter ce que je peux en match et à l'entraînement. Je me bats. Aujourd'hui l'équipe tourne bien, c'est la vie du joueur de haut niveau. » Mais à Strasbourg dimanche soir, Sertic pourrait profiter de la suspension du milieu défensif Luiz Gustavo.

« Je me bats, mais il y a beaucoup de joueurs pour ça. Il y a Kamara, Sanson également qui peut évoluer à côté de Zambo », a prévenu le Franco-Croate, conscient que les joueurs cités sont mieux placés que lui. « Il faut être honnête, je n'ai pas été bon au moment où je devais l'être. Je ne me cache pas », a-t-il avoué. Du coup, Sertic est confronté à des critiques qui ne l'affectent pas. « Moi ce qui m'importe, c'est l'avis du coach et de ma famille, a réagi le Marseillais. Après ceux qui critiquent, ça ne m'intéresse pas. » Mais pour le moment, l’entraîneur Rudi Garcia partage l’avis de ses détracteurs...