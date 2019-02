OM : Remettre Rami ? Garcia ne voit pas pourquoi

Dans : OM, Ligue 1.

Malgré le retour d'Adil Rami, Duje Caleta-Car ne devrait pas perdre son rôle central au sein de l'Olympique de Marseille, selon Rudi Garcia.

Après une longue série noire, le club phocéen a retrouvé le sourire ces dix derniers jours. Suite à deux victoires de suite en Ligue 1, contre Bordeaux (1-0) puis face à Dijon (2-1), l'OM s'est remis la tête à l'endroit dans la course à l'Europe. Grâce à Mario Balotelli, le nouveau leader de l'attaque olympienne ayant marqué deux buts importants, mais pas que. Puisque Marseille a aussi redressé la barre avec une charnière centrale solide, composée de Bouba Kamara et de Duje Caleta-Car. Mais avec le prochain retour d'Adil Rami, cette défense est amenée à bouger de nouveau... Ou pas, si l'on se fie aux dires de Garcia.

« Depuis deux matchs, notre jeune charnière fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas de raisons d'en changer pour l'instant. À eux de continuer à être bons, aux autres de cravacher pour récupérer une place dans l'équipe. Caleta-Car ? Je le trouve plus en confiance. Il y a eu des matchs importants pour lui. Il n'a pas joué énormément, il y avait aussi une certaine forme de protection de ma part, car c'est un joueur nouveau. S'imposer à Marseille n'est pas facile. Il a bénéficié d'un travail particulier avec le staff pour fondre. Petit à petit, on revoit le Duje Caleta-Car que nous avons recruté, celui qui est fort physiquement, déjà, et qui est fort dans la relance. Il devait faire plus. Après, c'était à nous de l'incorporer quand il fallait, au groupe de faire en sorte qu'il s'adapte plus vite. Duje comprend le français, parle anglais, il est intelligent, il a envie de s'imposer, il a toujours eu toute ma confiance », a expliqué, en conférence de presse, le coach marseillais, qui brosse donc son international croate dans le sens du poil, après l'avoir critiqué en octobre dernier suite à un nul contre Limassol en Europa. Afin de gagner trois matchs d'affilée pour la première fois de la saison à Amiens samedi, Garcia sait qu'il aura besoin du vrai Caleta-Car.