OM : Recrue, départ, Garcia donne deux indices au mercato

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Avant la reprise de la Ligue 1 face à Rennes samedi, Rudi Garcia a fait un point complet sur le mercato hivernal de l'Olympique de Marseille.

Durant ce mois de janvier, le club phocéen ne dérogera pas à sa ligne directrice. Suite à deux marchés de folie, avec près de 120 millions d'euros dépensés pour reconstruire une équipe de haut niveau, l'OM ne recrutera donc pas plus que de raison, alors que l'enveloppe de 200 ME promise par Frank McCourt n'est pas encore épuisée. Une théorie que Rudi Garcia valide pleinement.

Strootman, « ce n'est pas d'actualité »

« Je pense qu'on aura un mercato assez sage. On a beaucoup dépensé avant et les moyens ne sont pas non plus illimités. On verra s'il y a de bonnes opportunités. Comme Strootman ? Il y a d'excellents joueurs à la Roma et Kevin en fait partie. Mais on n'a pas parlé de ça avec le directeur sportif Andoni Zubizarreta. Ce n'est pas d'actualité, mais, effectivement, il fait partie des grands joueurs en Europe », a lancé, sur les ondes de RMC, le coach marseillais, qui ne souhaite pas forcément recruter dans l'entrejeu, mais peut-être plutôt au poste de latéral gauche, où Amavi joue en solo depuis le départ d'Evra. Et quid des départs potentiels ?

« Si j’avais un fils, j’aimerais que ce soit Doria »

« Il y a des joueurs comme Matheus Doria qui sont un peu en difficulté et pourtant, Dieu sait que c’est un homme de grande qualité. Si j’avais un fils, j’aimerais que ce soit Matheus Doria. C’est un homme fantastique, un joueur qui a des qualités, mais il n’a malheureusement pas su saisir sa chance quand je la lui ai donnée. Pour un joueur comme ça, je pense qu’il faudrait partir », a avoué, dans Team Duga, Rudi Garcia, qui confirme donc que le défenseur central brésilien est le principal joueur sur le départ, devant les Bedimo, Fanni, et consort.