OM : Recordman, Mandanda met Marseille à ses pieds

Dans : OM, Ligue 1.

A l’occasion de son déplacement à Strasbourg dimanche soir, l’Olympique de Marseille fêtera un événement particulier.

Outre la possibilité de revenir à hauteur de l’AS Monaco, deuxième de Ligue 1, le club phocéen aura une pensée pour son gardien Steve Mandanda (32 ans), qui disputera son 453e match sous les couleurs marseillaises ! Jusqu’ici détenu par Roger Scotti (1958), le record sera donc battu ! Cela vaut bien les félicitations du coach Rudi Garcia. « C'est un monument. C'est l'homme d'un club, de l'OM, ça prouve tout son amour pour Marseille, a commenté le technicien. Ce record, c'est admirable. J'espère qu'il le portera le plus haut et le plus loin possible. »

Impressionné, le milieu ou défenseur central Gregory Sertic a également rendu hommage à son coéquipier. « Ce que fait Mandanda est exceptionnel, a confié l’ancien Bordelais. C'est un grand gardien et un grand homme. On s'est encore rendu compte de ça après Nice. Steve se sent bien ici, il a l'amour du club, il travaille pour le collectif et est un grand professionnel, en match et à l'entraînement, mais aussi en dehors. Il prouve qu'on peut durer dans le métier et dans un club. Je le félicite encore pour tout ce qu'il a fait. » Preuve que Mandanda n’a pas besoin du brassard pour être un patron à l’OM.