OM : Rami vs Le Phocéen, la guerre froide se poursuit

Dans : OM, Ligue 1.

Suite à une mauvaise saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Adil Rami a encore trouvé le moyen de se faire remarquer en mal.

Depuis quelques heures, le défenseur central se livre effectivement à une bataille médiatique contre Le Phocéen. En début de semaine, le champion du monde avait posé un émoticône d’une personne en train d’uriner au-dessus d’un article du média marseillais, sur lequel les supporters réclamaient son départ en vue du mercato. Alors que sa première publication avait fait jaser, Rami a décidé de préciser sa pensée sur Instagram.

« Je voulais dire que le message du chien qui fait pipi, c’était bien pour vous, Le Phocéen, et non pas pour les supporters. J’assume, il n’y a pas de problème. Mais il faut arrêter de mettre des gros titres pour manipuler les gens et tirer les choses en votre avantage. J’ai un million de followers, tu en as 100.000, donc là je vais être bien entendu et il n’y aura plus de manipulation », a lancé le joueur de 33 ans. Dans la foulée, Le Phocéen a répondu à Rami.

« Adil, ce que tu ne comprends pas, c’est qu’en pissant sur nous, Le Phocéen, tu pisses aussi sur toute une communauté de supporters de l’OM, et encore plus quand c’est en réaction à un article où ce sont LES INTERNAUTES QUI ONT VOTÉ CONTRE TOI. Donc on ne voit pas où est la manipulation, la seule vérité c’est la mauvaise saison que tu viens de faire à l’OM. Alors, à charge de revanche sur le terrain. Si tu restes. Parce que nous aussi on t’aime bien », a piqué le média marseillais, qui ne demande donc qu’à revoir le grand Rami à Marseille, vu que l’ancien de Séville ne veut pas quitter l’OM par la petite porte cet été...