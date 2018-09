OM : Rami se fait sérieusement recadrer par le boss !

Dans : OM, Ligue 1.

Plus les semaines passent et plus les exigences des entraîneurs sont élevées. C’est notamment le cas à l’Olympique de Marseille.

Compréhensif avec ses champions du monde en tout début de saison, Rudi Garcia commence à s’impatienter en constatant leur état physique jugé insuffisant. Avant la venue de Guingamp dimanche soir, le coach marseillais a donc profité de sa conférence de presse pour transmettre un message à Steve Mandanda, Adil Rami et Florian Thauvin, qui devront vite oublier la fête de dimanche dernier au Stade de France.

« Il va falloir qu’ils soient remis de leurs émotions, a prévenu l’ancien entraîneur de la Roma. (...) Ils ont beaucoup célébré à nouveau, notamment contre les Pays-Bas mais, maintenant, il y a d’autres enjeux personnels pour eux mais aussi collectifs avec l’OM. (...) Il faut vite qu’ils se remettent dans des conditions où c’est moins glamour de jouer certains matchs de championnat. Ce n’est pas une finale de Coupe du monde mais c’est très important. »

Garcia s'en prend à Rami

Fautif lors de ses dernières sorties, Rami est plus particulièrement dans le viseur de Garcia. La preuve avec cette pique adressée au défenseur central lorsque le coach a évoqué l’adaptation de Duje Caleta-Car. « Il est beaucoup mieux. On a fait des tests de vitesse et c'est lui qui les a remportés. Il a besoin de connaître son équipe et ses coéquipiers. Il a aussi besoin d'un Adil à 100% et pour l'instant, Adil ne l'est pas non plus », a souligné le chef d’orchestre de l’OM, qui a peut-être aperçu un certain relâchement à la Commanderie.