OM : Rami compte sur Mitroglou pour envoyer l'OM en C1

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur du but de la victoire contre Toulouse dimanche soir, Kostas Mitroglou s’est totalement relancé au meilleur des moments pour l’Olympique de Marseille. Et si l’international grec était le facteur X de l’OM pour cette fin de saison ? Interrogé au sujet de l’ancien buteur de Benfica, Adil Rami n’a pas tari d’éloges et a félicité Kostas Mitroglou pour son entrée décisive. L’ex-défenseur du FC Séville a également avoué qu’il était l’un des joueurs de l’OM qui parlait le plus à Mitroglou aux entraînements, afin de lui témoigner toute la confiance du groupe à son égard.

« Je suis super content, je pense être l’un des joueurs qui lui parle le plus à l’entraînement. J’essaie de perfectionner mon anglais pourri pour lui parler (rires). Je lui ai dit que sa blessure c’est un mal pour un bien, parce que ça lui a permis de refaire une deuxième préparation. J‘espère de tout cœur qu’il va nous aider et qu’on finira en Ligue des Champions. On a besoin de tout le monde, même de ceux qui rentrent. Contre le TFC, on peut féliciter les remplaçants » a expliqué le natif de Fréjus, convaincu que Kostas Mitroglou aura un rôle important à jouer dans les prochaines semaines. Il faut dire que son concurrent, Valère Germain, n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le match aller des 16es de finale de la Ligue Europa contre Braga (3-0). Cela commence à faire long…