OM : Rami avoue des discussions avec Balotelli pendant France-Italie

Titularisé face à l’Italie (3-1) vendredi en match amical, l'international français Adil Rami s’est retrouvé au duel contre Mario Balotelli.

L’occasion pour les deux hommes de se livrer un beau duel et de montrer une certaine complicité. En effet, leurs discussions n’ont échappé à personne. Etant donné que l’Olympique de Marseille s’intéresse à l’attaquant italien, on est forcément tenté de croire que le défenseur central olympien a tenté de le convaincre. Mais ce n’est pas la version donnée par le Marseillais.

« Cela fait longtemps que je le connais, j'ai eu la chance de jouer avec lui pendant six mois (au Milan AC en 2013-2014, ndlr). C'est une belle personne. C'est un très bon joueur », a expliqué Rami, qui a révélé leurs sujets de conversation. « Avec Mario, on a dit que c'était un beau stade, qu'il faisait chaud, a-t-il confié. On n'a pas eu le temps d'aller boire un verre. Je le laisse maître de son destin. » Difficile d’imaginer que le mercato n'ait pas été évoqué. D’autant que l’ailier phocéen Florian Thauvin a lui aussi discuté avec Balotelli à l'Allianz Riviera.