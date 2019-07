OM : Rami a fait le con et va le payer, Marseille est sûr de son coup

Dans : OM, Ligue 1.

Dans le bras de fer entre Adil Rami et l’Olympique de Marseille, les deux parties se sont vues ce mercredi à l’occasion de l’entretien préalable qui fait suite à sa mise à pied à titre conservatoire du 1er juillet dernier. Les deux clans ont ainsi pu prendre la parole afin de connaître les intentions de chacun. Et pour l’OM, l’idée d’aller au bout de la procédure avec un licenciement pur et dur fait clairement son chemin. Le fait que le défenseur marseillais ait manqué l’entrainement du 20 mai dernier est une chose, mais qu’il ait participé à l’émission Fort Boyard avec des activités physiques dangereuses à la clé en est une autre.

« Il était blessé, attendu aux soins à Marseille, et sans autorisation, sans même prévenir, il va faire du combat dans la boue ou de la catapulte… De la catapulte ! On est sur un problème de police d’assurance quant au joueur et sur les activités qu’il peut se permettre ou non en privé. Le dossier est solide », a fait savoir un membre du club olympien à L’Equipe. Seule certitude pour le moment, il n’y aura pas de décision mitigée, ce sera soit une réintégration dans l’effectif avec promesse de bien se tenir, ou un licenciement sans ménagement. Avec bien évidemment le grand risque que cela se termine aux Prud’hommes.