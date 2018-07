OM : Râleur, agressif... L’ancien mentor de Caleta-Car prévient Marseille

Dans : OM, Mercato.

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Duje Caleta-Car (21 ans) avant de le présenter à la presse.

Des médias forcément curieux de connaître ce grand défenseur central, plutôt méconnu malgré ses quatre confrontations face aux Marseillais la saison dernière en Europa League. Nos confrères du Phocéen se sont donc renseignés auprès de Peter Zeidler, son ancien entraîneur au Red Bull Salzbourg qui décrit l’international croate comme un jeune à fort potentiel.

« Il a déjà de grosses qualités, notamment avec sa taille (1,92m) grâce à laquelle il gagne tous ses duels aériens sans faire de fautes, a commenté l’Allemand. Il est aussi très sobre dans sa relance et il sait jouer court ou long. Mais, sa plus grande qualité pour moi est d'être très cool. Il n'est jamais nerveux, toujours très concentré et il le transmet à ses coéquipiers. C'est le vrai défenseur moderne qui joue vers l'avant, pas pour casser le jeu des autres, c'est ce qu'il a appris au Red Bull. Il est au top tactiquement, mais il faut juste qu'il arrive à rester concentré en règle générale. »

« Le profil d’un joueur de l’OM »

En effet, Zeidler annonce que Caleta-Car est un collectionneur de cartons jaunes à cause de sa défense agressive et sa tendance à contester les décisions arbitrales. Un caractère qui devrait plaire aux Olympiens. « Grand joueur, je ne sais pas, c'est quand même un mot un peu fort. Mais je pense qu'il est tout à fait dans le profil d'un joueur de l'OM, a confirmé le technicien. Il aime la ferveur du public et les grands stades. Il va adorer le Vélodrome. En tout cas, j'estime qu'il a la classe internationale et que les deux parties font une bonne affaire. »

Caleta-Car doit progresser

Bien sûr, la recrue phocéenne n’est pas encore au top niveau. Marseille devra se montrer patient avec lui. « Duje a encore une énorme marge de progression, mais il peut déjà s'imposer à l'OM, et ils l'ont pris pour ça, pour être titulaire. (...) Il est certainement l'un des défenseurs les plus intéressants sur le marché européen, je crois, même s'il doit encore faire des progrès. Je dirais que son niveau actuel ne suffit pas encore pour les ambitions de l'OM, donc, l'OM va devoir le faire progresser », a prévenu Zeidler, qui sait que les supporters marseillais sont souvent exigeants.