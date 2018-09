OM : Radonjic se troue d'entrée, Djellit lui met la misère

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

La grande première de Nemanja Radonjić sous le maillot de l'Olympique de Marseille sur la scène européenne était attendue. Elle est arrivée ce jeudi face à l'Eintracht Francfort en Europa League (1-2), mais elle n'a finalement pas eu le bonheur escompté, bien au contraire...

Entré en jeu à la place du buteur Ocampos à la 72e minute de jeu, la dernière recrue marseillaise s'est signalée... en offrant le but de la victoire au club allemand, à cause d'une très grosse erreur de relance dans l'axe, qui a finalement profité à Jovic à la dernière minute de jeu. Une bourde monumentale qui a notamment fait réagir Nabil Djellit sur Twitter. Pas sûr que les supporters de l'OM, absents du Vélodrome pour cause de huit clos, vont apprécier ce mauvais départ du Serbe...