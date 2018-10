OM : Radonjic n'est pas nul, Marseille sait comment le prouver !

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté pour 12ME lors du dernier mercato en provenance de l'Etoile Rouge de Belgrade, Nemanja Radonjic n'a pour l'instant pas confirmé tout le bien que les dirigeants et le staff de l'Olympique de Marseille placent en lui. Au contraire, l'ailier serbe a commis quelques grosses boulettes, lesquelles incitent certains à déjà se poser des questions sur la faculté de Nemanja Radonjic à hausser son niveau à celui d'un club aussi ambitieux que l'OM. Mais pour Rudi Garcia, il n'y a aucun doute, quand il sera adapté à son nouveau club, le jeune attaquant fera taire les critiques.

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille demande juste du temps. « Il a réalisé de très bonnes choses, mais a aussi fait quelques erreurs (...) J’essaye de bien communiquer avec lui parce que personne ne parle le serbe au club, mais il comprend un peu l’Italien. On essaye de lui apprendre ce qu’on attend de lui. Il a besoin de comprendre les mouvements et les déplacements de l’équipe. ll a des qualités individuelles fortes, mais il faut aussi qu’il dépoussière son jeu. Il a parfois des touches parasites qu’il faudra enlever. Il a besoin de savoir que jusqu’aux trente derniers mètres, il faut qu’il joue collectif et ne prenne pas spécialement de risques. En revanche, il faut qu’il en prenne dans les trente derniers mètres, c’est là où il peut nous apporter des décalages, des un-contre-un gagnés, et donc de la supériorité numérique grâce à ses exploits individuels. Il travaille beaucoup sur le plan défensif. Il a une superbe base là-dessus. On n’a pas besoin de lui demander de venir travailler, mais plutôt de lui expliquer comment venir travailler. Il a tous les pré-requis pour s’intégrer dans l’équipe et nous amener un plus », a prévenu Rudi Garcia avant le déplacement de l'Olympique de Marseille ce dimanche soir à Nice. Un match qui pourrait permettre à Nemanja Radonjic de montrer des progrès.