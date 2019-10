OM : Radonjic est un joueur extraordinaire, AVB ne sait plus quoi faire

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté pour 12 M€ à l’été 2018, Nemanja Radonjic n’a jamais répondu aux attentes à l’Olympique de Marseille. Ce que confirment les statistiques.

C’est simple, l’ailier de 23 ans ne compte aucun but ni aucune passe décisive en Ligue 1 depuis son arrivée ! Autant dire que le club phocéen commence à perdre patience avec le Serbe, qui a pourtant le champ libre avec la longue absence de Florian Thauvin, les départs non compensés de Clinton Njie et Lucas Ocampos, sans compter la suspension de Dimitri Payet. Insuffisant pour gagner les faveurs de l’entraîneur André Villas-Boas, qui a profité de sa dernière conférence de presse pour lui mettre la pression.

« S'il sera titulaire dimanche contre Strasbourg ? On verra. Il était titulaire contre Amiens. C'est bien de lui donner un peu de confiance. Il a joué deux matchs avec la Serbie et ça lui donne aussi de la motivation. Sur l'aspect physique, il est là. Mais évidemment, le club attend un peu plus de lui, c'est indéniable, a reconnu le coach portugais. Il a toujours cette irrégularité dans ses performances. On cherche pour trouver la meilleure solution. Quand il est à son meilleur niveau, il peut donner quelque chose d'extra. Il peut faire bouger son défenseur, il peut dribbler. On va continuer à travailler avec lui. » Comme son prédécesseur Rudi Garcia, « AVB » juge Radonjic prometteur mais ne parvient pas à tirer le maximum de son potentiel.