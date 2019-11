OM : Radonjic est un flop, l’explication tombe

Dans : OM.

En août 2018, l’Olympique de Marseille lâchait environ 12 ME pour recruter Nemanja Radonjic en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade. Pour l’heure, l’international serbe n’a convaincu personne…

Et pour cause, ce dribbleur prometteur de 23 ans n’a toujours pas marqué en Ligue 1. Par séquence, il a laissé entrevoir un potentiel intéressant mais à Marseille, cela ne suffit pas. D’autant qu’avec l’absence de Florian Thauvin, Nemanja Radonjic avait une opportunité en or de s’imposer comme un leader technique de l’équipe. Face à Lyon il y a une semaine, le Serbe est tombé de haut puisque Maxime Lopez lui a été préféré au poste d’ailier droit.

Mais alors, c’est quoi le problème de Nemanja Radonjic, alors que l’ancien de Belgrade a encore marqué cette semaine avec la sélection serbe ? Le Phocéen est allé à la pêche aux renseignements. Et selon les informations du média pro-OM, un problème d’adaptation plombe très clairement Nemanja Radonjic dans la cité phocéenne. En effet, le Serbe butterait encore sur l’apprentissage du Français, plusieurs mois après son arrivée dans notre pays, malgré des cours de langue aux côtés des autres étrangers de l’équipe chaque semaine (Caleta-Car, Radonjic, Alvaro). De plus, « NR7 » se confinerait beaucoup trop dans un entourage de compatriotes, ce qui confirme qu’il peine clairement à s’adapter à la vie marseillaise. Un problème qu’il va vite devoir régler s’il veut que Villas-Boas lui accorde du temps de jeu en seconde partie de saison avec le retour prévu de Thauvin et la belle forme de Payet.