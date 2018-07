OM : Qui veut gagner deux millions avec Balotelli ? L'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Présent dans les locaux du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus dimanche, Mario Balotelli a trouvé un accord contractuel avec l’Olympique de Marseille. En effet, France Football confirme que les dirigeants phocéens se sont entendus avec l’attaquant italien et son entourage. Désormais, il ne manque plus que l’accord entre l’OM et Nice pour officialiser la transaction. Et les négociations ont enfin débuté entre les deux clubs selon l’hebdomadaire. Mais pour l’heure, aucun accord définitif n’a été trouvé sur le prix du joueur, qui semblait pourtant fixé de longue date à 10 ME.

« Marseille et Nice doivent trouver un terrain d'entente sur une indemnité de transfert. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Si le Gym attend 10 millions d'euros, l'OM en propose 8. Le feuilleton continue » explique France Football. C’est donc deux petits millions d’euros qui séparent, à l’heure actuelle, Mario Balotelli de l’Olympique de Marseille. Pas besoin d’être visionnaire pour imaginer un dénouement rapide dans ce dossier qui traîne en longueur depuis des semaines et qui a connu un virage important ce week-end à l’occasion de la visite du joueur (et de son avocat) à Jacques-Henri Eyraud. Sauf un incroyable retournement de situation, « Super Mario » deviendra, dans les prochains jours, la première recrue estivale de l’OM.