OM : Qui a recruté Caleta-Car ? Di Meco cherche le coupable

Dans : OM, Ligue 1.

Absence de Coupe d’Europe et de moyens financiers, l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment garni son effectif pour cette saison.

Et cela se voit dès qu’il y a quelques manques. Deux blessés (Alvaro et Thauvin), deux suspendus (Payet et Kamara) et tout s’écroule. Notamment en défense, où la relève n’est pas vraiment au niveau. C’est logique pour le jeune Christophe Perrin, mis sur le devant de la scène un peu brutalement, mais beaucoup plus inquiétant pour Duje Caleta-Car, qui ne peut plus évoquer l’année d’adaptation. Mais le Croate est toujours aussi lent et maladroit, ce qui a le don d’agacer Eric Di Meco.

« Vu l’effectif de l’OM, j’avais un petit peu peur. Quand il manque trois joueurs c’est déjà compliqué mais alors avec cinq en moins c’est impossible pour un club comme l’OM. Le petit Perrin finalement il fait la maille, mais quand je vois Caleta-Car, acheté au dessus de 10ME je ne comprends pas. 18ME c’est trop. Quelqu’un a des nouvelles d’Alvaro ? Parce qu’il me manque. Payet, même si c’est un intermittent du spectacle il fera du bien, le petit Kamara aussi. Même le colonel Strootman qui me fait pas rêver », a livré l’ancien joueur de l’OM désormais consultant pour RMC, et qui demande des comptes pour les dirigeants qui ont mis autant d’argent sur le vice-champion du monde.