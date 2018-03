OM : Quand Mitroglou est comparé à Rolando, c'est une bonne chose

Dans : OM, Ligue 1.

Buteur face au TFC pour son grand retour après sa blessure, Kostas Mitroglou a été le héros de l’Olympique de Marseille.

Habitué à ce rôle au Portugal, où il est adoré par les supportes de Benfica, l’international grec a plus de mal cette saison malgré des statistiques correctes (8 buts en 19 matchs). Suiveur assidu du championnat portugais, Pascal Souza a tenté d’expliquer pourquoi le buteur olympien n’était pas encore au top de sa forme dans la cité phocéenne. « Il a mis beaucoup de buts, les supporters de Benfica l'adoraient. On ne comprend pas pourquoi il ne joue pas à Marseille. Il a eu des problèmes physiques, mais c'est vraiment un très bon joueur, habitué à jouer dans des stades comme Marseille. Il était super ici, même les supporters de Porto ou du Sporting le considéraient comme un grand joueur. Il était fantastique » a-t-il expliqué dans une interview accordée au Phocéen avant de poursuivre.

Souza compare Mitroglou à Rolando

« C'était un très grand joueur à Benfica. C'est aussi arrivé à Rolando à son arrivée à Marseille. Au début, il n'a pas joué, maintenant, il est bien. Peut-être que dans un an, il sera encore important. Je crois que Garcia croit en Mitroglou. Ce qui est certain, c'est que le 4-4-2, c'est mieux pour lui. Il est très fort physiquement, mais il doit se sentir aimé, il a besoin d'amour, d'être le héros des supporters » a confié le journaliste spécialisé dans le football portugais. S’il est enfin épargné par les blessures, Kostas Mitroglou pourrait avoir un rôle important à jouer dans la fin de saison de l’OM. Et celle-ci s’annonce palpitante, entre la course au podium et un potentiel quart de finale de la Ligue Europa…