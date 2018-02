OM : Puissant, technique, intelligent… Marseille a trouvé le joueur idéal

Dans : OM, Ligue 1.

Même s’il na pas recruté cet hiver, l’Olympique de Marseille a les moyens de remplir ses objectifs en fin de saison.

Le club phocéen possède tout de même un effectif intéressant, notamment grâce à certaines recrues de l’été dernier. On pense évidemment à Luiz Gustavo qui a mis tout le monde d’accord. Recruté pour « seulement » 8 millions d’euros, le milieu brésilien est devenu le patron de l’entrejeu olympien. Pour l’ancien Marseillais Bernard Pardo, l’ancien joueur de Wolfsburg est tout simplement irrésistible.

« Il faut être sacrément difficile pour ne pas aimer ce joueur, a estimé l’ex-milieu de terrain interrogé par Goal. C'est une excellente recrue pour l'OM. Il est aujourd'hui le patron qui manquait à cette équipe. Et encore, il ne parle pas encore bien français. Quand il pourra communiquer avec ses partenaires, il le sera encore plus. Il y a deux leaders à l'OM : offensivement, Thauvin qui réalise une saison extraordinaire et Gustavo le baromètre. »

Et en plus, il n’a pas les pieds tordus

« On n'a pas plus de trente sélections en équipe du Brésil (ndlr : 41 en fait) en ayant les pieds tordus. Luiz Gustavo a un gros potentiel physique. Il ne semble jamais fatigué ou à l'agonie, même en fin de match », a souligné Pardo, avant de mettre l’accent sur les autres qualités de Luiz Gustavo. En effet, le milieu défensif fait preuve d’intelligence et d’habilité balle au pied.

« Il est au-dessus du lot techniquement, a-t-il lâché. Il n'est pas qu'un simple récupérateur. Il est également la rampe de lancement. Il a un profil particulier pour ce poste car il est très longiligne. Il a toujours un pied qui traîne pour dévier le ballon ou casser l'action adverse. En plus, il ne fait plus énormément de fautes. Au début, il a été surpris par la L1 et l'arbitrage différent de l'Allemagne. Mais il a su évoluer, c'est une preuve d'intelligence. » C'est à se demander si l'international auriverde a des défauts...