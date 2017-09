OM : Puel sait pourquoi Germain ne brille pas encore à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis le début de la saison, l’OM évolue en 4-3-3 ou plus récemment en 4-2-3-1. Mais dans les deux systèmes, Valère Germain se retrouve bien isolé, coupé de ton soutien.

Cela n’aide pas l’ancien buteur de l’AS Monaco, plutôt performant en Europa League mais toujours à zéro but en Ligue 1 depuis le début de la saison. Avant de briller à l’ASM la saison dernière, le nouvel attaquant de l’OM avait réalisé de belles choses à Nice sous les ordres de Claude Puel. Interrogé par L’Equipe, l’ancien coach de Southampton explique pourquoi Valère Germain peine à exploser sous la houlette de Rudi Garcia à l’OM.

« Je le trouve un peu esseulé. L'OM joue moins haut que d'habitude. On ne peut pas le chercher par le jeu long. C'est un joueur décisif aux abords de la surface de réparation, très bon dans ses appels et ses déplacements, qui a besoin d'être approvisionné. Valère ne peut pas être tout seul devant à courir derrière le ballon ». Avec le retour de blessure de Kostantinos Mitroglou et l’émergence de Clinton Njie cette saison, un 4-4-2 pourrait être tenté par Rudi Garcia dans les prochaines semaines. En attendant, Valère Germain doit continuer à s’adapter à ce nouveau rôle pour lui de pur numéro neuf.