OM-PSG : Lopez lance les hostilités pour le Classique

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Quinze jours avant le choc contre le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille commence à faire monter la sauce avec l'aide de Maxime Lopez.

Remplaçant dans le 4-2-3-1 de Rudi Garcia, au profit de Luiz Gustavo et de Zambo Anguissa, le jeune milieu de terrain subit les foudres marseillaises depuis les claques contre Monaco (1-6), Rennes (1-3), et Salzbourg (0-1). Mais Lopez espère remonter la pente au plus vite car le Classique contre le PSG s'approche à grands pas. Le 22 octobre prochain, l'OM recevra effectivement son ennemi parisien dans un Vélodrome chaud bouillant. Un match particulier pour le natif de Marseille, qui adresse un message à ses supporters avant l'ouverture de la billetterie, prévue lundi à 10h.

« C’est le plus grand match en France, la ferveur ici est exceptionnelle. On va être poussé par cette ambiance. Et si on fait un match en équipe, il y a moyen de faire quelque chose », a clamé, dans un clip diffusé sur le site de l'OM, Lopez, qui espère donc que Marseille ne revivra pas la déroute de la saison dernière (1-5). Ce qui sera difficile contre un PSG en pleine forme, avec son attaque de feu menée par Neymar et Mbappé.