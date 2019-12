OM : Prolongation interdite, l’avenir de Payet remis en question

Dans : OM.

Etincelant depuis près d’un mois, Dimitri Payet semble déterminé à emmener l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Reste à savoir si le milieu offensif restera la saison prochaine.

La tension du choc face à l’Olympique Lyonnais (2-1) a peut-être servi d’électrochoc. Depuis cette affiche et ses déclarations contre son ancien coach Rudi Garcia, Dimitri Payet évolue à son meilleur niveau. Le milieu offensif est sans doute le plus grand artisan de la remontée de l’Olympique de Marseille. De quoi confirmer l’analyse faite pendant sa longue suspension en début de saison, le Réunionnais est tout simplement indispensable à l’actuel deuxième de Ligue 1. Autant dire qu’un départ paraît impensable cet hiver ou même l'été prochain. Et pourtant, le club phocéen devra s’interroger dans les mois à venir.

Toujours en cause, les problèmes financiers qui réduisent la marge de manœuvre de la direction, notamment en ce qui concerne la masse salariale. C’est pourquoi la prolongation de Payet, dont le salaire mensuel brut atteint les 600 000 euros primes comprises, n’est absolument pas envisageable, prévient le journal L’Equipe. Une situation délicate pour un joueur de 32 ans, sous contrat jusqu’en 2022, et dont la forme actuelle pourrait lui permettre de signer un dernier bail important l’été prochain. La preuve, le Besiktas serait déjà intéressé. Mais connaissant l’attachement de Payet pour l’Olympique de Marseille, un départ semble peu probable, surtout si les Marseillais se qualifient pour la Ligue des Champions.