OM : Prier pour Amavi, le plan B d’Eyraud après le mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Très critiqué ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille a finalement réalisé un mercato jugé correct.

Les deux premières recrues Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto ont rendu des copies encourageantes. Et le dernier renfort Valentin Rongier, arrivé en joker en provenance de Nantes, est une valeur sûre de Ligue 1. Le seul point noir concerne le fameux latéral gauche tant recherché depuis des mois, et que le club phocéen n’a toujours pas recruté. Un nouvel échec qui n’inquiète pas Jacques-Henri Eyraud. Même s’il reconnaît un manque d’expérience à ce poste, le président de l’OM est persuadé que le décevant Jordan Amavi finira par retrouver son meilleur niveau.

« Il faut tous soutenir Jordan, qui est un joueur de qualité. Il a montré de très belles choses avec le maillot de l'OM, a souligné le dirigeant dans L’Equipe. Je regrette les mémoires courtes et je rappelle que c'est sous le maillot de l'OM que Jordan Amavi a été sélectionné en équipe de France (en octobre 2017, pour affronter la Bulgarie et la Biélorussie lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018). Et s'il a atteint ce niveau d'excellence, le joueur est toujours le même. Il faut être derrière lui et lui donner la confiance dont il a besoin. Après, oui, on est un peu courts en expérience à ce poste-là. Mais on n'a pas trouvé les conditions pour permettre un recrutement. » Une nouvelle saison a commencé, et Amavi semble reparti sur les mêmes bases...