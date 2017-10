OM : Pourquoi Luiz Gustavo rend fou Zambo Anguissa

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur d’un match énorme dans l’entrejeu avec une présence physique de tous les instants, André-Frank Zambo Anguissa a néanmoins pu constater qu’il y avait encore plus fort que lui. A ses côtés, Luiz Gustavo a non seulement été aussi étincelant dans le pressing et la récupération, mais il a aussi organisé le jeu de relance et marqué le premier but du match d’une frappe impitoyable. Résultat, le jeune camerounais le fait bien comprendre dans les colonnes de L’Equipe, il se sent encore tout petit à côté du Brésilien.

« Luiz Gustavo et moi devions gagner un maximum de duels, mais ne pas trop se projeter, c'était le job des attaquants. Quitte à moins participer au jeu. Il m'impressionne, me pousse à progresser mentalement. Quand je suis cuit, et que je vois qu'il trime encore, je suis obligé de continuer, de trouver une énergie venue de nulle part : il a trente ans, j'en ai vingt-deux ! Vous savez qu'en moyenne, il court 500 mètres de plus que moi par match… Cela me rend fou ! Quand il est dans ton dos, tu te sens protégé, tu montes sans crainte. J'essaie de lui rendre la pareille », a livré celui qui est désormais considéré comme un titulaire par Rudi Garcia, et a pour le moment fait oublier des joueurs comme Morgan Sanson ou Maxime Lopez.