OM : Pour signer à Marseille, Lihadji exige une garantie impossible

Dans : OM, Ligue 1.

Le dossier de la prolongation de contrat des jeunes est toujours sensible à Marseille, qui a parfois vu ses talents les plus prometteurs changer d’air avant d’avoir pu s’installer chez les professionnels. Cet été a permis de sécuriser l’avenir de Boubacar Kamara, ce qui est déjà un très bon point. Mais le dossier Isaac Lihadji est quasiment au point mort depuis des semaines. Pourtant, en conférence de presse, Andoni Zubizarreta a assuré que l’OM avait fait ce qu’il fallait pour convaincre le jeune ailier de signer.

« Le contrat pro pour Isaac Lihadji ? On a fait ce que l’on considère comme notre meilleure offre pour lui. On va se rencontrer après les vacances mais je suis optimiste sur l’issue du dossier. Je ne dis pas que ça va se faire mais je suis optimiste », a affirmé le directeur sportif du club provençal. Mais le problème ne serait désormais plus financier selon La Provence, puisque les représentants de Lihadji souhaiteraient désormais des garanties sportives, étant donné que le jeune marseillais n’a aucun temps de jeu en ce moment. Des conditions quasiment impossibles à remplir pour l’OM, qui ne peut pas chiffrer la présence ou non du joueur sur les terrains de Ligue 1 cette saison.