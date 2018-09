OM : Pour Garcia, Genesio mérite de rester longtemps à l'OL

Dans : OM, Ligue 1, OL.

En préambule du choc entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia a lancé des fleurs sur son homologue Bruno Genesio.

Ces derniers temps, l'inimitié entre le club rhodanien et le club phocéen est de plus en plus exacerbée. Et pourtant, avant l'Olympico de dimanche soir au Groupama Stadium, Rudi Garcia a clairement tenu à tirer son chapeau à Bruno Genesio. Auteur d'une démonstration tactique face au Manchester City de Pep Guardiola mardi dernier en Ligue des Champions (2-1), l'entraîneur de l'OL a prouvé qu'il avait les capacités pour diriger une grande équipe européenne. Ce dont Rudi Garcia n'a jamais douté.

« Man City-OL ? Non, je n'ai pas regardé le match. Mais pour le football français, c'est vraiment un grand résultat. J'en profite pour dire que c'est aussi le mérite de son coach. Bruno Genesio est un très bon entraîneur, qui a permis à l'OL de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison dernière, après une course de haute lutte. Et ils ont gagné à Manchester City. C'est un coach français de qualité », a lancé, en conférence de presse, l'entraineur marseillais qui se montre très corporate dans sa démarche de soutien à son homologue lyonnais.