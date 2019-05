OM : Pour défendre Balotelli, Buffon n’hésite pas à tacler la Serie A

Dans : OM, PSG, Ligue 1, Serie A.

Critiqué pour son comportement lors des derniers matchs, Mario Balotelli s’était fait recadrer par Roberto Mancini.

Après la défaite contre Nantes (1-2) début mai, le sélectionneur italien lui avait lancé un avertissement. L’occasion pour le technicien d’évoquer l’avenir de l’attaquant marseillais, à qu’il avait conseillé de quitter la Ligue 1, un championnat jugé trop faible pour « Super Mario ». Apparemment, cette sortie n’a pas échappé au gardien du Paris Saint-Germain Gianluigi Buffon, totalement en désaccord avec Mancini.

« Balotelli se porte bien à Marseille, il fait preuve de sérieux et de maturité et c'est aussi une bonne chose pour l'équipe nationale, a complimenté le portier italien pour Sky Uno. Il faut arrêter de penser que le championnat de France est une compétition moins difficile que d'autres. Peut-être qu'il n'est pas très évolué du point de vue tactique, mais il est au top pour la technique et le physique. Hormis le PSG, des équipes comme Lille et Lyon arriveraient dans le top cinq en Serie A. » Peu importent les conseils de ses compatriotes, l’avant-centre devrait quitter l’Olympique de Marseille cet été.