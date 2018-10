OM : Podium, C1, trophée… Marseille s’est fixé d’incroyables objectifs

Dans : OM, Ligue 1, Europa League.

Malgré un début de saison mitigé, la situation de l’Olympique de Marseille n’est pas inquiétante sur le plan comptable.

En Ligue 1 par exemple, le club phocéen a certes perdu trois de ses neufs matchs, mais se classe quand même à la troisième place. Le podium, c’est justement l’un des nombreux objectifs des Olympiens cette saison. Les coéquipiers de Steve Mandanda espèrent ainsi retrouver la Ligue des Champions, remporter un titre et pourquoi pas ramener le trophée aperçu à Lyon en mai dernier.

« On a fini quatrième la saison dernière, et on était finaliste de l'Europa League. Aujourd'hui l'objectif est clair, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions, a annoncé le gardien de l’OM à Ligue Méditerranée. Cela montrera la progression du club depuis l'arrivée de Frank McCourt, du président Eyraud, d'Andoni Zubizarreta et du coach. Il faut clairement finir troisième. »

L’OM veut une revanche en C3

« Après, il faut jouer l'Europa League à fond comme la saison dernière. Si on a la chance d'aller à nouveau en finale, cette fois il faudra la gagner, a prévenu l’international français. On a énormément d'ambition, on a envie de faire mieux et de gagner des titres parce qu'il n'y a rien de plus beau. Un club comme l'OM mérite de gagner à nouveau. » Pour atteindre des objectifs aussi ambitieux, les Marseillais devront vite retrouver leur niveau du précédent exercice.