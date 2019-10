OM : Plus personne ne respecte Marseille, même les arbitres

Dans : OM, Ligue 1.

Battu sur le terrain d’Amiens (3-1) vendredi en championnat, l’Olympique de Marseille l’a mauvaise.

En cause, le penalty accordé à Serhou Guirassy pour un accrochage de Duje Caleta-Car. Alors que la même faute commise par Haitam Aleesami sur Valère Germain n’a pas été sanctionnée. De quoi provoquer la colère du coach André Villas-Boas, des supporters et de Jonathan MacHardy. « L'arbitre a sifflé sans hésiter, sans appeler la VAR, la sanction est irrémédiable, c'est ça qui est hallucinant, s’est plaint le journaliste de RMC. Je veux bien que les arbitres aient le droit à l'erreur, que la VAR soit une abomination, il n'y a pas de problème. »

L’OM aurait-il perdu son statut ?

« Mais ce qui me gêne dans cette histoire, c’est que ça fait plusieurs matchs où l'on voit des jugements qui vont à l'encontre de l'OM, qui n'ont ni queue ni tête, et qui sont en asymétrie de cohérence totale avec les décisions qui sont prises pour l'équipe adverse, a souligné notre confrère. Alors à un moment, ça suffit ! Que Payet soit suspendu quatre matchs, passe encore. Que Kamara soit suspendu deux matchs, c'est un scandale ! Mais les erreurs d'arbitrage qui s'accumulent, ou plutôt des injustices et des incohérences, c'est chiant ! »

« L'OM est un grand club. Il est vrai que dans plusieurs championnats, pour toutes les grandes équipes, l'arbitre a une espèce de pression psychologique inconsciente où tu as tendance à siffler en faveur de la grand équipe. Mais je pense que l'OM est devenu un club moyen, de par sa direction qui ne fait pas respecter le nom, la marque et l'histoire de l'OM. Du coup, on arrive à ce genre de situations », a accusé le fan du club phocéen, pas loin de crier au complot.