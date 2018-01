OM : Pierre Ménès siffle la fin du match Germain vs Mitroglou

Dans : OM, Ligue 1.

Pierre Ménès évoque ce dimanche sur son blog la probante victoire de l'Olympique de Marseille à Rennes. Si le consultant de Canal+ met en valeur la performance de Florian Thauvin face à une formation bretonne qui est de nouveau à la dérive, Pierre Ménès estime également que désormais il n'y a plus vraiment de concurrence entre Valère Germain et Kostas Mitroglou, l'attaquant français ayant retrouvé toutes ses qualités.

« Samedi après-midi, l’OM a fait comme toutes les grandes équipes de ce championnat en allant se servir au Roazhon Park. Rennes restait sur quatre puis six buts encaissés face au PSG et en a donc pris trois face aux Phocéens. Cela en dit long sur l’incapacité voire l’incompétence de cette équipe dès que le niveau monte un peu. Les Rennais qui ont pourtant eu l’occasion d’ouvrir le score en première mi-temps, mais Hunou s’est heurté à un superbe Mandanda. Ensuite, Marseille était trop dominateur, Koubek a magnifiquement stoppé un penalty de Thauvin mais a dû s’incliner deux fois avant le repos. D’abord sur un but de Germain bien servi dans l’axe par Thauvin puis un autre de Sanson bien servi par le même Germain, qui vient donc de prendre une belle avance sur Mitroglou pour le poste d’avant-centre. En deuxième période, les Marseillais ont un peu plus géré mais ont quand même alourdi le score par Thauvin de la tête, l’ailier étant tout près de signer l’un des plus beaux buts de la saison en fin de match avec un lob de près de 50 mètres qui s’est écrasé sur la transversale d’un Koubek archi-battu. Pas de doute : Thauvin est en grande forme cette saison », explique Pierre Ménès, qui valide les choix faits par Rudi Garcia.